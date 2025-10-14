Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь стран НАТО объявят о закупках оружия у США для Киева

Семь стран НАТО 15 октября объявят о решении профинансировать закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, ее слова приводит ряд украинских СМИ.

Ранее в НАТО обсуждалось смягчение применения оружия против России.

Семь стран НАТО 15 октября объявят о решении профинансировать закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, ее слова приводит ряд украинских СМИ.

«Завтра семь стран НАТО должны объявить о финансировании закупки оружия у США для Украины по инициативе PURL», — цитирует Гетманчук издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. О каких именно странах идет речь, пока не уточняется.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНАТО требует от Греции усилить помощь Украине.

На этом фоне в ряде telegram-каналов 14 октября появились сообщения о возможной передаче Украине американских ракет «Томагавк». По неофициальной информации, Вашингтон может объявить о таком решении уже в среду. Однако позднее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос поставок будет обсуждаться на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной сделки по закупке вооружения у США на сумму до 90 миллиардов долларов. Украинский лидер уточнил, что страна уже передала Вашингтону детализированный список своих военных потребностей, включая просьбы о поставках дальнобойных систем вооружения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше