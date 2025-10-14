Семь стран НАТО объявят о закупках оружия у США для Киева

На этом фоне в ряде telegram-каналов 14 октября появились сообщения о возможной передаче Украине американских ракет «Томагавк». По неофициальной информации, Вашингтон может объявить о таком решении уже в среду. Однако позднее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос поставок будет обсуждаться на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу.