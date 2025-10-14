Семь стран НАТО объявят о закупках оружия у США для Киева

Ранее в НАТО обсуждалось смягчение применения оружия против России.
Семь стран НАТО 15 октября объявят о решении профинансировать закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, ее слова приводит ряд украинских СМИ.
«Завтра семь стран НАТО должны объявить о финансировании закупки оружия у США для Украины по инициативе PURL», — цитирует Гетманчук издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. О каких именно странах идет речь, пока не уточняется.
На этом фоне в ряде telegram-каналов 14 октября появились сообщения о возможной передаче Украине американских ракет «Томагавк». По неофициальной информации, Вашингтон может объявить о таком решении уже в среду. Однако позднее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос поставок будет обсуждаться на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной сделки по закупке вооружения у США на сумму до 90 миллиардов долларов. Украинский лидер уточнил, что страна уже передала Вашингтону детализированный список своих военных потребностей, включая просьбы о поставках дальнобойных систем вооружения.