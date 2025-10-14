Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем из-за давления на фермеров США

Президент уточнил, что США способны самостоятельно производить растительное масло и не зависят от импорта этого продукта из Китая. По его словам, торговые ограничения могут коснуться и других товаров, если Пекин продолжит нынешнюю экономическую политику в отношении американских фермеров. Ранее в Белом доме уже предупреждали о возможности введения дополнительных торговых барьеров в случае «недружественных шагов» со стороны КНР.