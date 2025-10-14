Ричмонд
Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем из-за давления на фермеров США

Президент США Дональд Трамп 14 октября заявил о возможности прекращения торговли с Китаем в отдельных секторах экономики. Такое решение он связывает с действиями Пекина против американских сельхозпроизводителей. Об этом Трамп сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп не уточнил, в каких областях сократит товарооборот.

«Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры», — написал Трамп.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп оказался в тупике из-за действий Китая.

Президент уточнил, что США способны самостоятельно производить растительное масло и не зависят от импорта этого продукта из Китая. По его словам, торговые ограничения могут коснуться и других товаров, если Пекин продолжит нынешнюю экономическую политику в отношении американских фермеров. Ранее в Белом доме уже предупреждали о возможности введения дополнительных торговых барьеров в случае «недружественных шагов» со стороны КНР.

