Водитель ВАЗа погиб при столкновении с грузовиком в Белокалитвинском районе

«Водитель 1964 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ-212140, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем “Фотон” в составе полуприцепа “Шмитц” под управлением водителя 1982 года рождения», — говорится в сообщении.