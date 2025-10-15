Ричмонд
Водитель ВАЗа погиб при столкновении с грузовиком в Белокалитвинском районе

Ростовская область, 15 октября 2025, DON24.RU. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Белокалитвинском районе, информирует ГАИ. Инцидент произошел в 14:45 на 306-м км автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.

«Водитель 1964 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ-212140, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем “Фотон” в составе полуприцепа “Шмитц” под управлением водителя 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ погиб.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.