За захват власти арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

Сабаильский районный суд города Баку постановил поместить бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева под домашний арест сроком на четыре месяца. Как сообщает haqqin, в отношении Мехтиева выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Экс-сотрудник администрации также подозревается в госизмене.

В частности, ему инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 278 (насильственный захват или удержание власти, а также насильственное изменение конституционного строя), статьей 274 (государственная измена), а также статьей 193 (лжепредпринимательство).

Рамиз Мехтиев родился 17 апреля 1938 года. Он занимал должность руководителя администрации президента с 1995 по 2019 годы, а с 2019 по 2022 годы возглавлял Национальную академию наук Азербайджана.