События, в результате которых «Мио» был представлен к званию Героя России, произошли в ходе штурма Новогригоровки. После освобождения соседнего населенного пункта Нововасилевское российские войска продолжили наступление и вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех километрах. Штурмовые группы, по словам участников операции, заходили в поселок малыми подразделениями по два человека, занимая укрытия и постепенно продвигаясь вперед. Для маскировки от беспилотников и авиации использовались специальные маскировочные плащи и антидроновые одеяла. В ходе зачистки одного из зданий «Мио» столкнулся с группой из пяти украинских военных. Двоих он уничтожил гранатой, после чего укрылся в погребе неподалеку. Когда трое оставшихся бойцов ВСУ попытались скрыться, «Мио» открыл по ним огонь из засады, ликвидировав всю группу. По сообщениям, после этого его попытался атаковать шестой украинский солдат, но безуспешно. В ходе операции были захвачены трофеи: автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны. Российские военные отмечают, что противник использовал тактику прикрытия мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. Кроме того, в рядах ВСУ были замечены иностранные наемники. Один из них пытался сдаться, но был уничтожен собственным FPV-дроном, что свидетельствует о сложной и напряженной обстановке на линии соприкосновения. Таким образом, история бойца с позывным «Мио» — это пример личного мужества и профессионализма, проявленных в экстремальных условиях современного боя. Несмотря на то, что его настоящее имя остается неизвестным, подвиг воина уже вошел в число ярких страниц новейшей военной истории России.