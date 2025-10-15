Эстония ранее выступила с необоснованными обвинениями в адрес России, утверждая, что российские военные самолеты якобы вторглись в ее воздушное пространство. Согласно информации Министерства обороны РФ, 19 сентября три истребителя МиГ-31 осуществили запланированный перелет с территории Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области. Как подчеркивают в ведомстве, полет выполнялся в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства, без нарушения государственных границ, что подтверждено средствами объективного контроля. Российские воздушные суда следовали строго по согласованному маршруту и не отклонялись от установленной трассы, не пересекая воздушное пространство Эстонии. Траектория пролегала над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предполагаемом нарушении воздушных границ другими странами, охарактеризовал подобные заявления как необоснованные и не имеющие под собой реальных оснований.