Венесуэла готова позвать Россию посредником в переговорах с США

«Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями», — заявил посол латиноамериканской республики в Москве Салазар Веласкес. Его слова приводит газета «Известия». В российском посольстве также подчеркнули, что Москва решительно осуждает удары, нанесенные ВВС США по судам в международных водах у побережья Венесуэлы.