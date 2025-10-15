Трамп наградил своего убитого соратника медалью Свободы

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались супруга и двое детей. После трагедии Эрика Кирк взяла на себя руководство Turning Point — организацией, занимающейся поддержкой молодежных консервативных инициатив. Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность назвать в честь Кирка одну из небольших локаций в Белом доме, как дань памяти его заслугам.