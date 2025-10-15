Страны ЕС начали конфликтовать из-за нечестного деления расходов на Украину

Ранее страны НАТО прекратили увеличивать финансирование инициативы по военной поддержке Украины, несмотря на требования президента Владимира Зеленского выделять по миллиарду долларов ежемесячно. В рамках программы на сегодняшний день европейские государства вложили только два миллиарда долларов, причем основная финансовая нагрузка легла на Нидерланды, Германию и страны Северной Европы, тогда как Франция, Италия и Испания участия почти не принимают.