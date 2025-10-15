Ричмонд
Стали известны причины гибели новосибирской школьницы накануне

Соученики погибшей потрясены случившимся и говорят о ней только хорошее.

Источник: Reuters

Трагический инцидент произошел 14 октября в Железнодорожном районе: местная жительница скончалась, упав с большой высоты. Как стало известно Сиб.фм, обстоятельства этой трагедии указывают на возможную связь с недавним школьным конфликтом.

По информации из надежных источников, именно ссора в учебном заведении могла подтолкнуть девочку к этому ужасному решению.

Родитель одного из учеников школы в Железнодорожном районе сообщил, что незадолго до случившегося заместитель директора школы провела беседу с девочкой на повышенных тонах. Причиной послужило скандальное видео, которое школьница, по некоторым данным, разместила в социальных сетях.

Утверждается, что сразу после завершения урока, во время которого произошел этот неприятный разговор, семиклассница ушла из школы и совершила непоправимое.

Соученики погибшей потрясены случившимся и говорят о ней только хорошее. Они вспоминают ее как отзывчивого, доброго человека, который ладил со всеми. По их словам, никто не ожидал такой развязки.

В настоящее время полиция проводит расследование смерти ребенка. Официальные причины и детали трагического происшествия выясняются.