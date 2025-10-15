Ричмонд
Сенат США восьмой раз не принял финансирование правительства на фоне шатдауна

Сенат США в восьмой раз подряд не смог одобрить республиканский законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Голосование транслирует телеканал C-Span.

Сенат США в восьмой раз подряд не смог одобрить республиканский законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Голосование транслирует телеканал C-Span.

«Американский сенат на фоне шатдауна в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства. Голосование по республиканской инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов», — следует из трансляции. Ранее лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что для завершения шатдауна правительства США по-прежнему не хватает поддержки пяти сенаторов-демократов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСенат США не смог победить шатдаун.

Шатдаун в США продолжается с момента, когда Сенат впервые не смог одобрить республиканский законопроект о финансировании правительства, несмотря на большинство республиканцев в обеих палатах. Для принятия инициативы требуется 60 голосов, однако республиканцам, имеющим 53 места, регулярно не хватает поддержки. Президент Дональд Трамп связывает сложившуюся ситуацию с позицией демократов и рассматривает ее как возможность для сокращения расходов и персонала.

