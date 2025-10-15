Аэропорт Якутска приостановил полёты из-за авиаинцидента с Ил-96

Уточняется, что в аэропорту Якутска произошла аварийная посадка грузового лайнера авиакомпании Sky Gates. При приземлении самолета, прибывшего из Раменского, на завершающем этапе пробега разрушились несколько опор шасси. Все девять человек, которые были на борту, не получили травм.