Аэропорт Якутска приостановил полёты из-за авиаинцидента с Ил-96

Из-за авиационного инцидента, произошедшего с лайнером Ил-96, аэропорт Якутска временно прекратил прием и отправление рейсов. Об этом сообщил в Telegram представитель «Росавиации» Артем Кореняко.
Уточняется, что в аэропорту Якутска произошла аварийная посадка грузового лайнера авиакомпании Sky Gates. При приземлении самолета, прибывшего из Раменского, на завершающем этапе пробега разрушились несколько опор шасси. Все девять человек, которые были на борту, не получили травм.
«С 18:05 МСК (00:05 по местному времени) по причине занятости ВПП самолетом Ил-96−400Т и проведения работ для его буксировки на место стоянки аэропорт Якутск временно прекратил прием и выпуск воздушных судов», — пояснил представитель Росавиации.
Сейчас по факту инцидента проводится расследование, чтобы исключить повтор подобных ситуаций.
Ранее KP.RU писал, что ночью 14 октября аэропорту Нижнего Новгорода — Стригино — были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Кроме этого, подобные ограничения накануне вводили в аэропорту Краснодара.