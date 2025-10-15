В Братске жертва отправила мошенникам 1,7 миллиона рублей в коробке с игрушкой

В Братске произошел невероятный случай мошенничества, который больше похож на сценарий шпионского триллера. Как сообщили КП-Иркутск в городском МВД, 70-летняя местная жительница стала жертвой хитроумных аферистов, которые лишили ее 1,7 миллиона рублей, используя не банковские переводы, а… обычную посылку с игрушкой.
— Все началось с тревожных смс-сообщений, где сибирячке сообщали о подозрительных операциях на ее счетах и настойчиво требовали перевести все деньги на «безопасный резервный счет». Когда пожилая женщина уже была готова это сделать, ситуация резко изменилась. Ей позвонил человек, представившийся следователем, и заявил, что предыдущие сообщения были уловкой мошенников, а теперь он, настоящий сотрудник, будет защищать ее сбережения, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы «спасти» деньги, лжеследователь убедил женщину обратиться к столичному «юристу». Вместо перевода на какой-либо счет женщине велели снять все свои накопления — те самые 1,7 миллиона — и, свернув купюры, спрятать их в коробку вместе с детской игрушкой и личными вещами. После этого она сама, собственными руками, отправила этот «клад» курьерской службой доставки прямиком в Новосибирск, в руки преступников.
