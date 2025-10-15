В Братске жертва отправила мошенникам 1,7 миллиона рублей в коробке с игрушкой

— Все началось с тревожных смс-сообщений, где сибирячке сообщали о подозрительных операциях на ее счетах и настойчиво требовали перевести все деньги на «безопасный резервный счет». Когда пожилая женщина уже была готова это сделать, ситуация резко изменилась. Ей позвонил человек, представившийся следователем, и заявил, что предыдущие сообщения были уловкой мошенников, а теперь он, настоящий сотрудник, будет защищать ее сбережения, — рассказывают в пресс-службе ведомства.