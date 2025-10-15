Пожарные спасли людей из горящей многоэтажки в Хабаровске

В Хабаровске на улице Калинина произошел пожар в 14-этажном кирпичном доме. Произошло замыкание с последующим горением электрокабеля в шахте кабель-канала с 11 по 14 этаж. Общая площадь горения составила около 10 погонных метров. С помощью индивидуальных спасательных устройств спасены девять человек, в том числе один ребенок. Пожар ликвидировали за полтора часа. Пострадавших нет.