Пожарные спасли людей из горящей многоэтажки в Хабаровске

За сутки зарегистрировано 28 пожаров, восемь из них — в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае не произошло. Однако подразделения пожарной охраны реагировали на десятки вызовов: по данным МЧС, за сутки зарегистрировано 28 техногенных пожаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске на улице Калинина произошел пожар в 14-этажном кирпичном доме. Произошло замыкание с последующим горением электрокабеля в шахте кабель-канала с 11 по 14 этаж. Общая площадь горения составила около 10 погонных метров. С помощью индивидуальных спасательных устройств спасены девять человек, в том числе один ребенок. Пожар ликвидировали за полтора часа. Пострадавших нет.

Еще одно возгорание зафиксировано на проспекте 60-летия Октября. В двухэтажном деревянном, частично расселенном доме барачного типа на первом этаже выгорела квартира. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 1,5 часа. Никто не пострадал.

Также в Краснофлотском районе Хабаровска, в садовом товариществе «Остон» на улице Центральная, выгорели полы в двухэтажном деревянном дачном доме. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Возгорание ликвидировали за 2,5 часа. Пострадавших нет.

Причины всех пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.