Калининградец распылил перцовку в лицо проститутке, которая ему не понравилась

Посетитель сауны в центре Калининграда залил перцовым баллончиком не впечатлившую его секс-работницу. Об этом сообщил портал «Клопс».
Ночью 11 октября мужчина отдыхал в сауне, куда вызвал проститутку. 39-летняя женщина исполнила свои обязанности, но не произвела впечатления на клиента. Они повздорили, мужчина достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо женщины.
Администратор заведения вызвала на место полицию и скорую помощь. Женщина получила химический ожог лица и глаз, ей оказали медпомощь.
В УМВД по Калининградской области сообщили о проведении проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сказано в статье.
