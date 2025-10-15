Ричмонд
Калининградец распылил перцовку в лицо проститутке, которая ему не понравилась

Посетитель сауны в центре Калининграда залил перцовым баллончиком не впечатлившую его секс-работницу. Об этом сообщил портал «Клопс».

Ночью 11 октября мужчина отдыхал в сауне, куда вызвал проститутку. 39-летняя женщина исполнила свои обязанности, но не произвела впечатления на клиента. Они повздорили, мужчина достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо женщины.

Администратор заведения вызвала на место полицию и скорую помощь. Женщина получила химический ожог лица и глаз, ей оказали медпомощь.

В УМВД по Калининградской области сообщили о проведении проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сказано в статье.

13 октября в Октябрьском районе Екатеринбурга 15 человек пострадали в результате распыления перцового баллончика в здании школы. Помощь на месте оказали пятерым ученикам и одному взрослому.