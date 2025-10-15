Ричмонд
Женщина перевернулась на «Тойоте» в кювете в Хабаровском крае

Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на крышу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в районе имени Лазо произошло серьезное ДТП. Легковушка съехала с дороги и перевернулась. Пострадала женщина, находившаяся за рулем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария случилась сегодня около 1:40 в поселке Хор. По данным ГАИ, водитель автомобиля «Тойота-Королла» ехала со стороны улицы Безымянной в направлении улицы Мира. Женщина не справилась с управлением, машина выехала с проезжей части в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на крышу.

«Травмы получила водитель — женщина 1998 года рождения. Ее госпитализировали в краевую клиническую больницу Хабаровска», — рассказали в Госавтоинспекции района имени Лазо.

Автомобиль эвакуировали и поместили на специализированную стоянку. Биологический материал водителя направлен на химико-токсикологическое исследование для установления состояния опьянения.

Инспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.