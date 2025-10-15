Женщина перевернулась на «Тойоте» в кювете в Хабаровском крае

Авария случилась сегодня около 1:40 в поселке Хор. По данным ГАИ, водитель автомобиля «Тойота-Королла» ехала со стороны улицы Безымянной в направлении улицы Мира. Женщина не справилась с управлением, машина выехала с проезжей части в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на крышу.