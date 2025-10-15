Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина по имени Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома в Москве и выжил

Москвич по имени Добрыня Никитич выпал из окна четвертого этажа дома и выжил. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил Telegram-канал «112».

Москвич по имени Добрыня Никитич выпал из окна четвертого этажа дома и выжил. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что 50-летний мужчина приземлился на балкон второго этажа, во время падения он разбил стекла. После произошедшего его доставили в больницу, сказано в публикации.

Знакомая мужчины рассказала, что его действительно зовут Добрыней Никитичем. Говоря о причинах падения из окна, она предположила, что тот убегал от полицейских.

— Он нигде не работал официально, пытался мутить всякие разные схемы, — сообщила женщина, упомянув, что у москвича были проблемы с законом.

При этом сестра мужчины описала его как хорошего, доброго и заботливого человека.

Ранее другой случай произошел в подмосковном Красногорске. Там из окна квартиры выпал нетрезвый мужчина. Ему повезло, так как он приземлился в корзину от кондиционера. Мужчина не смог своими силам подняться и забраться в квартиру из-за полученных при падении травм. На место вызвали спасателей, которые впоследствии помогли пострадавшему выбраться.