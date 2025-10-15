Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного игорного клуба

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело о незаконной организации азартных игр во Владивостоке. По версии следствия, с августа прошлого года в городе действовала преступная группа, которая проводила подпольные игры в двух помещениях на улице Русской и проспекте 100 лет Владивостоку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».