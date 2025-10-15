Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 км

Согласно данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 80 км в северное и северо-восточное направления от исполина. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН смоделировал возможный маршрут шлейфа. Ветер может унести пепел в центральную часть Камчатки.