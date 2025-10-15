Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 км

Извержение вулкана Ключевской ночью 15 октября. Видео © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН / Ю. В. Демянчук.
Согласно данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 80 км в северное и северо-восточное направления от исполина. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН смоделировал возможный маршрут шлейфа. Ветер может унести пепел в центральную часть Камчатки.
Для Ключевского вулкана установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что активность вулкана может угрожать авиации. В KVERT сообщили, что на вулкане продолжается взрывное извержение.
Отметим, что предыдущий выброс на вулкане Ключевской ночью 13 октября создал угрозу пеплопада в населённых пунктах. Тогда столб пепла достиг высоты в семь километров.
