Лондон передал Киеву более 85 тысяч БПЛА за год

В течение последних шести месяцев 2025 года Соединенное Королевство передало Украине свыше 85 тысяч военных беспилотников, увеличив темпы их производства на предприятиях страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Великобритании, опубликованном на официальном сайте.

Британия накачивает Украину беспилотниками.

«Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотников и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов», — указано в заявлении. Официальный доклад о поставках министр обороны Великобритании Джон Хили представит 15 октября в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В 2025 году британские власти выделили 600 миллионов фунтов стерлингов (примерно 64 миллиарда рублей) на ускорение передачи беспилотных летательных аппаратов украинским вооруженным силам, в том числе десятков тысяч FPV-дронов ближнего радиуса действия, уточняется в сообщении. Кроме того, министр обороны намерен обратиться к союзникам с предложением активизировать производство беспилотников.

