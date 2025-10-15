Сотрудников «Крокуса» опросят в качестве свидетелей по делу о теракте

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сотрудники концертного зала «Крокус сити холл» будут опрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о теракте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Сотрудники концертного зала заявлены в качестве свидетелей», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявил РИА Новости участник процесса, всего планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них — посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.