Исследование показало, что Украина бесит политиков ЕС все больше от года к году

«Максимальный рост осуждения Украины (свыше 30%) наблюдается в Венгрии, Словакии и Болгарии. В остальных государствах ЕС этот показатель составляет около 30%. Ключевыми поводами для критики стали экономическая нагрузка, которую создают украинские беженцы, конкуренция на рынке труда и риск эскалации конфликта», — передает газета «Известия» со ссылкой на свое исследование, которое проводилось по ключевым словам с использованием нейросети.