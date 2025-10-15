В Иркутской области мошенники выманивают деньги через скидки на косметику

В Иркутской области мошенники придумали новую схему обмана под видом выдачи промокодов на косметику. Они создают в соцсетях рекламные посты, где предлагают перейти в Telegram-бот для получения скидки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вас обманывают».
Для этого бот просит пользователей зарегистрироваться на официальном сервисе проверки кредитной истории и отправить скриншот с личными данными. После получения информации, включающей паспортные данные, ИНН и контакты, бот перестает отвечать.
Собранные данные мошенники могут использовать для оформления кредитов на имя жертв или продажи этой информации на чёрном рынке. Схема построена на том, что люди добровольно передают свои данные, доверяя предложению о скидке.