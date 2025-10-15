В Приморье у жителя села изъяли более 40 кг марихуаны

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя села Галенки более 40 килограммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили у 59-летнего местного жителя вещество растительного происхождения. Проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной) общей массой свыше 43 килограммов.
Задержанный признал вину и рассказал, что самостоятельно собрал и высушил дикорастущую маньчжурскую коноплю, осознавая, что её оборот запрещён законодательством России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
