Задушила и оставила тельце в ванной: в Омске начался суд над 16-летней школьницей

В Ленинском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых оказалась 16-летняя школьница, задушившая собственного ребенка. О начале процесса рассказали в областной прокуратуре.
Несовершеннолетней предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного». По версии следствия, в июне этого года в хостеле по адресу 5-я Путевая она родила здорового мальчика. Не желая нести за него ответственность, омичка задушила младенца, сложила тельце в пакет и выбросила здесь же в мусорное ведро.
Тело мальчика нашла горничная и сообщила о страшной находке в полицию. Роженицу нашли быстро. Вину в совершении преступления девушка признала, но заявила, что ничего не знала о своей беременности, в хостел приехала на встречу с мужчиной и тут у нее внезапно начались роды.
Как сообщили в облпрокуратуре, за убийство новорожденного несовершеннолетней омичке грозит до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.