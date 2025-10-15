Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задушила и оставила тельце в ванной: в Омске начался суд над 16-летней школьницей

Омскую школьницу, убившую ребенка, могут посадить на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых оказалась 16-летняя школьница, задушившая собственного ребенка. О начале процесса рассказали в областной прокуратуре.

Несовершеннолетней предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного». По версии следствия, в июне этого года в хостеле по адресу 5-я Путевая она родила здорового мальчика. Не желая нести за него ответственность, омичка задушила младенца, сложила тельце в пакет и выбросила здесь же в мусорное ведро.

Тело мальчика нашла горничная и сообщила о страшной находке в полицию. Роженицу нашли быстро. Вину в совершении преступления девушка признала, но заявила, что ничего не знала о своей беременности, в хостел приехала на встречу с мужчиной и тут у нее внезапно начались роды.

Как сообщили в облпрокуратуре, за убийство новорожденного несовершеннолетней омичке грозит до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.