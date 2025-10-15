Задушила и оставила тельце в ванной: в Омске начался суд над 16-летней школьницей

Тело мальчика нашла горничная и сообщила о страшной находке в полицию. Роженицу нашли быстро. Вину в совершении преступления девушка признала, но заявила, что ничего не знала о своей беременности, в хостел приехала на встречу с мужчиной и тут у нее внезапно начались роды.