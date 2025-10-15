Шуров: делавшего кукол из мертвых девочек Москвина могут освободить

Напомним, в 2012 году Москвин был признан недееспособным. Психиатрическая экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению. Выяснилось, что Москвин раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет и делал из их тел мумии. Мумифицированные тела детей осенью 2011 года были обнаружены в его квартире и в гараже.