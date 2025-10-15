Ричмонд
Шуров: делавшего кукол из мертвых девочек Москвина могут освободить

7 ноября истекает срок принудительного лечения Анатолия Москвина в психиатрической больнице. Психиатр Шуров допустил, что некрополиста могут перевести под активное амбулаторное наблюдение.

Источник: Аргументы и факты

Врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал возможное освобождение из психиатрической больницы маньяка Анатолия Москвина, делавшего кукол из мертвых детей.

Как сообщалось, 7 ноября истекает срок принудительного лечения некрополиста. Продлить его суд может только по представлению главного врача лечебницы.

«Если посчитают, что Москвин в ремиссии, могут и на амбулаторное лечение перевести. Суд обычно соглашается с представлением врачей, идут навстречу», — сказал Шуров.

Психиатр предположил, что, скорее всего, так и произойдет.

«Но это будет активное амбулаторное наблюдение. Москвина обяжут раз в месяц, например, приходить в больницу на осмотр, раз врачи берут на себя ответственность выписать этого человека», — подытожил Шуров.

Напомним, в 2012 году Москвин был признан недееспособным. Психиатрическая экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению. Выяснилось, что Москвин раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет и делал из их тел мумии. Мумифицированные тела детей осенью 2011 года были обнаружены в его квартире и в гараже.

Как сообщалось, срок принудительного лечения Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября был продлен Ленинским судом Нижнего Новгорода в мае 2025 года.