Женщина месяцами скрывала останки мертвого соседа без головы в своей квартире

В жилище Лилу источником смрада оказалась мумифицированные останки мужчины, лишённого головы, заботливо спрятанные внутри разложенного дивана-кровати. Позднее следствие установило личность погибшего — им оказался 60-летний Паскаль Б., проживавший в соседней комнате того же жилья. Анализ обстоятельств его гибели показал, что он скончался своей смертью ещё весной 2020 года, а Лилу решила не расставаться с ним и продолжила сосуществовать рядом.