Женщина месяцами скрывала останки мертвого соседа без головы в своей квартире

Недавно во французском суде рассматривалось необычное дело: женщина, страдающая тяжелыми расстройствами психики, на протяжении трёх месяцев скрывала в своей квартире тело скончавшегося соседа преклонного возраста. Инцидент стал достоянием общественности благодаря сообщениям издания La Provence.
Расследование, в центре которого оказалась Лилу Дж. (под этим именем фигурантка известна в прессе), стартовало в августе 2020 года. Причиной начала процесса послужили обращения жильцов дома к опекуну женщины: подъезд наполнил стойкий, трудно переносящийся запах, распространяющийся из её жилища. Для устранения проблемы был приглашен профессиональный клининговый сервис, сотрудники которого и обнаружили ужасающую находку.
В жилище Лилу источником смрада оказалась мумифицированные останки мужчины, лишённого головы, заботливо спрятанные внутри разложенного дивана-кровати. Позднее следствие установило личность погибшего — им оказался 60-летний Паскаль Б., проживавший в соседней комнате того же жилья. Анализ обстоятельств его гибели показал, что он скончался своей смертью ещё весной 2020 года, а Лилу решила не расставаться с ним и продолжила сосуществовать рядом.
Первоначально женщина пыталась сохранить тело Паскаля в положении сидя, однако, усиливающееся разложение привело к отделению головы. После этого Лилу изменила замысел: она аккуратно поместила останки вглубь дивана-кровати, словно в саркофаг, а от головы избавилась, выбросив её в контейнер для мусора.
Суд, учитывая медицинские заключения о тяжёлой форме шизофрении и биполярного расстройства подсудимой, вынес Лилу Дж. довольно мягкое наказание — четыре месяца лишения свободы условно.
Читайте также: Объяснено, почему волонтеры завершили поиски семьи Усольцевых под Красноярском.