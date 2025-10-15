Ричмонд
Синоптик Позднякова рассказала о перемене погоды в районе поиска Усольцевых

Метеоролог сообщила, что в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае усилятся морозы. Активные поиски семьи официально завершены, операция вошла в новую фазу.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в ближайшие дни в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае. Как известно, активные поиски семьи завершены, проходили они в Партизанском районе региона, в Кутурчинском Белогорье.

«В ближайшие двое-трое суток в данной местности снегопадов не ожидается, потому что зона фронта отойдет на Амурскую область, к среднему течению Амура», — отметила Позднякова в беседе с aif.ru.

Это означает, пояснила метеоролог, что в районе Кутурчина будет усиливаться антициклон, а значит, и морозы.

«В ночное время морозы там будут до −10 и −15 градусов, дневная температура прогнозируется в пределах 0 и +2 градусов. Снег, который лежит, естественно, сохранится», — отметила Позднякова.

При этом собеседник издания добавила, что в дальнейшем под влиянием циклонов, которые будут приходить с территории Китая и Монголии, в отдельные дни вероятны снегопады.

Как сообщалось, массовые поиски пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых — мужа и жены с пятилетней дочкой — в Кутурчинском Белогорье красноярской тайги официально прекращены. Операция перешла в новую фазу.