Синоптик Позднякова рассказала о перемене погоды в районе поиска Усольцевых

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в ближайшие дни в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае. Как известно, активные поиски семьи завершены, проходили они в Партизанском районе региона, в Кутурчинском Белогорье.
«В ближайшие двое-трое суток в данной местности снегопадов не ожидается, потому что зона фронта отойдет на Амурскую область, к среднему течению Амура», — отметила Позднякова в беседе с aif.ru.
Это означает, пояснила метеоролог, что в районе Кутурчина будет усиливаться антициклон, а значит, и морозы.
«В ночное время морозы там будут до −10 и −15 градусов, дневная температура прогнозируется в пределах 0 и +2 градусов. Снег, который лежит, естественно, сохранится», — отметила Позднякова.
При этом собеседник издания добавила, что в дальнейшем под влиянием циклонов, которые будут приходить с территории Китая и Монголии, в отдельные дни вероятны снегопады.
Как сообщалось, массовые поиски пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых — мужа и жены с пятилетней дочкой — в Кутурчинском Белогорье красноярской тайги официально прекращены. Операция перешла в новую фазу.