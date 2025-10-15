Рабочий погиб при строительстве газопровода в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 октября, AmurMedia. Следственным отделом по городу Амурск в отношении сотрудника строительной организации Амурского района возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю в своём Telegram-канале (18+).
Согласно данным предварительного расследования, в сентябре 2025 года на стройплощадке газопровода в Амурском районе Хабаровского края работник компании не выполнил указания руководителя бригады о приостановке работ. Управляя экскаватором на гусеничном ходу, в нарушение инструкций по технике безопасности и не удостоверившись в безопасности выполняемого действия, он произвел наезд ковшом на рабочего.
Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия из-за обширных повреждений внутренних органов.
В данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, цель которых — выяснение всех деталей и причин случившегося.