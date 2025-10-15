Рабочий погиб при строительстве газопровода в Хабаровском крае

Согласно данным предварительного расследования, в сентябре 2025 года на стройплощадке газопровода в Амурском районе Хабаровского края работник компании не выполнил указания руководителя бригады о приостановке работ. Управляя экскаватором на гусеничном ходу, в нарушение инструкций по технике безопасности и не удостоверившись в безопасности выполняемого действия, он произвел наезд ковшом на рабочего.