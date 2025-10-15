Полицейские открыли огонь по иномарке под управлением женщины в Приангарье

Пока специалисты проводили процедуру освидетельствования, нетрезвая пассажирка иномарки перебралась на место водителя и уехала. Началась погоня.
Чтобы остановить опасную для окружающих машину, полицейским пришлось стрелять из табельного оружия сначала в воздух, а потом — по колесам. В результате иномарка под управлением нарушительницы протаранила ограждение, гараж и внедорожник.
Проверка подтвердила, что задержанная 32-летняя горожанка пьяна. Как выяснилось, права управления транспортом у нее нет. Стражи порядка составили пять административных протоколов за разные нарушения. Седан помещен на спецстоянку.