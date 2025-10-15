Молодые мигранты хотели сбыть крупную партию героина в Красноярском крае

«Установлено, что изъятое наркотическое вещество молодые люди планировали поместить в тайники на территории Лесосибирска с целью сбыта бесконтактным способом. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на территории Красноярска в трёх тайниках было изъято три свёртка с героином общей массой почти 19 граммов», — рассказали в ГУ МВД.