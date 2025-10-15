Молодые мигранты хотели сбыть крупную партию героина в Красноярском крае

19-летние злоумышленники приехали из Красноярска на автомобиле, где в тайнике правоохранители обнаружили два больших свёртка с 98 закладками наркотика общей массой около 59 граммов.
«Установлено, что изъятое наркотическое вещество молодые люди планировали поместить в тайники на территории Лесосибирска с целью сбыта бесконтактным способом. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на территории Красноярска в трёх тайниках было изъято три свёртка с героином общей массой почти 19 граммов», — рассказали в ГУ МВД.
Фигурантов заключили под стражу и возбудили против них уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».