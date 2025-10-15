Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии автомобиль влетел в толпу пешеходов

В японском мегаполисе Нагоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В японском мегаполисе Нагоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в группу людей на перекрестке, расположенном рядом с центральной железнодорожной станцией города.

Инцидент произошел около 07:40 по местному времени в непосредственной близости от автобусного вокзала и торгового центра.

По предварительной информации агентства Киодо, в результате инцидента пострадали не менее трех человек, которые были экстренно госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое — они находятся без сознания.

В настоящее время правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Информация о состоянии водителя автомобиля и его возможном задержании пока не поступала.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.