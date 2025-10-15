В Японии автомобиль влетел в толпу пешеходов

В японском мегаполисе Нагоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в группу людей на перекрестке, расположенном рядом с центральной железнодорожной станцией города.
Инцидент произошел около 07:40 по местному времени в непосредственной близости от автобусного вокзала и торгового центра.
По предварительной информации агентства Киодо, в результате инцидента пострадали не менее трех человек, которые были экстренно госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое — они находятся без сознания.
В настоящее время правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Информация о состоянии водителя автомобиля и его возможном задержании пока не поступала.
Ранее сообщалось, что во Франции женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.