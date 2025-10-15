Скрытое послание, побег в США или похищение в рабство: последние новости о пропавшей семье Усольцевых

По мнению Солодова, поисковые мероприятия, вероятно, сосредоточены не в тех районах, где действительно могли оказаться пропавшие Усольцевы. Возможно, они самостоятельно отклонились от маршрута, а поисковые группы и волонтеры ищут их совершенно в других местах. Если температура была низкой, есть вероятность, что люди укрылись в труднодоступной щели, где их в дальнейшем невозможно обнаружить. Даже при поисках с собаками существует риск, что они могли замерзнуть, и тогда собаки не смогут взять след. Следы могли быть замело снегом или смыто дождем.