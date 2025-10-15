Могли ли Усольцевы уйти в бега: все шокирующие версии пропажи Усольцевых

Активные поиски Усольцевых официально завершились, однако версии загадочного исчезновения семьи в красноярской тайге продолжают появляться. Еще одну озвучил блогер Александр «Кучерявый». По его мнению, пропавшие сбежали в США. Это не первая шокирующая версия, выдвинутая экспертами и людьми, знавшими Усольцевых. Aif.ru собрал их вместе.
Сбежали в США.
Блогер напомнил, что Сергей Усольцев с женой и ребенком проживал в Железногорске — закрытом городе, где имел бизнес, был близок к местной власти, обладал определенным авторитетом, и поэтому вполне мог иметь доступ к различной важной информации.
«При этом он работал напрямую с американцами, отправляя детей на лето за границу для изучения английского языка», — отметил Александр.
Известно, что в 2011 году Усольцев стал одним из учредителей ООО «Международный центр развития», основной вид деятельности которого — дополнительное образование детей и взрослых.
Через совместную с американцами программу городов-побратимов в Соединенные Штаты отправлялись железногорские студенты. Ребята проживали в американских семьях, общались на английском, получая практические языковые знания. Затем появилась аналогичная британская программа, которую тоже реализовывал Усольцев.
Кроме того, в конце 90-х — начале 2000-х годов предприниматель участвовал в создании первого бизнес-инкубатора для развития малого и среднего бизнеса за счет американских грантов. В последнее же время он являлся учредителем и директором завода порошковых красок для металлических изделий.
Исходя из этого, Александр «Кучерявый» предположил, что Усольцев мог завести связи и знакомства в США.
В пользу версии организации побега блогер приводит и другие аргументы.
«Напомню, что поиски стартовали лишь через два дня после исчезновения семьи, и этого времени было достаточно, чтобы выехать из страны по поддельным документам. Например, через Монголию, ближайшую границу, а затем через Казахстан и Турцию улететь куда нужно», — сказал Александр.
«Кроме того, Сергей Усольцев был опытным походником и не мог не учесть погодные условия, которые резко изменились во второй половине 28 сентября и о которых он был предупрежден. Поэтому, если следовать моей версии о побеге, испортившаяся погода сыграла Усольцевым только на руку», — добавил блогер.
Стали жертвой сектантов.
В свою очередь криминалист Михаил Игнатов ранее допустил, что семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов.
«Вполне можно предположить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — отметил эксперт.
Глава семьи Усольцевых и сам мог в тайне состоять в секте, но что-то потом могло произойти, пойти не так, добавил Игнатов.
Известно, что всего в 100 километрах от места исчезновения Усольцевых когда-то находилось поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году его ученики разбрелись и затерялись в лесах.
Были убиты из мести или случайным выстрелом.
Криминалист также рассмотрел версию, что семья Усольцевых могла быть убита из мести из-за неудавшегося «психологического тренинга».
Как известно, Ирина Усольцева является практикующим психологом. Ее знакомая Александра ранее, рассуждая о том, что могло произойти в лесу, не исключила криминала.
«Например, Ирина помогла клиентке, которая потом ушла от супруга, а мужчина решил отомстить психологу, уничтожив ее семью, так как посчитал, что она разрушила его…», — отметила женщина.
Игнатов назвал такую версию маловероятной и пояснил, почему.
«Здесь нужно смотреть, с какими проблемами к Усольцевой обращались женщины, и как она им помогла, как у них в дальнейшем наладилась жизнь, взаимоотношения с супругом. Но я бы не ставил эту версию основной, так как не верю, что недовольный муж смог бы отомстить, убив всю семью, из-за того, что кто-то настроил его жену на развод. В это очень слабо верится. Убить троих человек, в том числе и ребенка, совсем не просто. К тому же ведь это пожизненный срок», — пояснил криминалист.
При этом Игнатов допустил, что один из членов семьи Усольцевых в лесу мог стать жертвой случайного выстрела браконьеров, а других потом убрали как свидетелей.
Утонули в болоте.
Еще одну шокирующую версию исчезновения семьи Усольцевых озвучил член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
«Произойти могло все что угодно. Могли выйти на болото и провалиться в трясину. Если это произошло, то их уже не найдут… Провалиться всей семьей вполне реально, ведь они идут друг за другом. Одного затянуло, другие будут вытаскивать, и их затянет», — сказал Татарников.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края.
Они хотели совершить небольшой поход и выдвинулись по туристической тропе, несмотря на предупреждение о надвигающейся непогоде. С тех пор о них ничего неизвестно.
Поиски начались только через два дня. Когда семья не вышла на связь, сын Ирины от первого брака сообщил о пропаже в правоохранительные органы. Внутри автомобиля Усольцевых, который остался у горного массива, нашли документы, деньги, детское кресло с игрушками.
В посках приняло участие более 1500 человек: добровольцы, спасатели, следователи, альпинисты со спецснаряжением. Использовались квадрокоптеры и вертолеты.
В воскресенье, 12 октября, активная фаза поисков завершилась из-за ухудшения погодных условий.