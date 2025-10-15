В Германии обрушились на депутата за поездку в Россию

В ответ на критику Маркус Фронмайер сообщил, что его действия продиктованы исключительно интересами Германии. По его словам, «серьезная политика» предполагает наличие диалога даже в сложных международных обстоятельствах. Он подчеркнул, что не нарушает закон и действует в рамках своих полномочий депутата. Маркус Фронмайер занимает пост заместителя председателя фракции АдГ в Бундестаге и считается одним из ближайших соратников главы партии Алисы Вайдель.