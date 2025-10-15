Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии обрушились на депутата за поездку в Россию

Поездка депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию может создать угрозу национальной безопасности Германии. Об этом сказал генеральный секретарь Христианско-социального союза (CSU) Мартин Хубер, его заявление приводит издание Sueddeutsche Zeitung.

Поездку Фронмайера в Россию называют угрозой безопасности Германии.

Поездка депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию может создать угрозу национальной безопасности Германии. Об этом сказал генеральный секретарь Христианско-социального союза (CSU) Мартин Хубер, его заявление приводит издание Sueddeutsche Zeitung.

«Поездка в Россию грозит опасностью передачи секретной информации Кремлю и, таким образом, серьезной угрозе безопасности Германии и Европы», — заявил генсек CSU. Он также обратился к руководству АдГ с требованием запретить поездку Фронмайера и пригрозил, что в противном случае поездка будет рассматриваться как государственная измена.

В ответ на критику Маркус Фронмайер сообщил, что его действия продиктованы исключительно интересами Германии. По его словам, «серьезная политика» предполагает наличие диалога даже в сложных международных обстоятельствах. Он подчеркнул, что не нарушает закон и действует в рамках своих полномочий депутата. Маркус Фронмайер занимает пост заместителя председателя фракции АдГ в Бундестаге и считается одним из ближайших соратников главы партии Алисы Вайдель.

Партия «Альтернатива для Германии» неоднократно высказывалась в поддержку России. В феврале Алисa Вайдель заявляла о готовности снять санкции против Москвы, а в январе АдГ отказалась вносить пункт об осуждении России в свой предвыборный манифест на фоне конфликта на Украине. Также Вейдель критиковала действующее правительство Германии за финансирование Украины, несмотря на проблемы в собственной стране, о чем писал RT.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше