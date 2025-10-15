В Прикамье ночью объявили срочный сбор на поиск пропавшей 13-летней девочки

Сбор на поиск пропавшей 13-летней девочки был объявлен в Пермском крае в ночь на 15 октября, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Школьница Ксения Бесараб пропала в Нытве. Она не вернулась домой после уроков 14 октября. В полночь волонтёры отряда и неравнодушные жители срочно собрались на поиски 13-летней девочки. О его окончании не объявлено до сих пор. Исчезнувшую школьницу продолжают искать.
«Очень нужна помощь добровольцев! Если вам что-либо известно о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112», — объявили волонтёры поискового отряда.
Приметы пропавшей девочки: на вид 13 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Одежда: чёрный болоньевый плащ, чёрные классические брюки, чёрные кроссовки с белыми шнурками.
Координатор поисков для тех, кто хочет присоединиться и помочь искать пропавшую девочку: +79223201146 (Дмитрий Трошин). Напомним, ранее стало известно о том, что пропавший весной 2025 года 38-летний пермяк был найден живым. Ещё одного пермяка, исчезнувшего в Ижевске, ищут до сих пор.