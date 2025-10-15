Подросток на Сахалине украл у дворника почти миллион рублей из-за обиды

Подросток поссорился с дворником и решил отомстить ему. Зайдя в колясочную, он забрал его смартфон. Парень разблокировал устройство и через мобильное приложение банка перевел себе на счет 850 тысяч рублей. В дальнейшем он потратил деньги на свои потребности.