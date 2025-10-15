Подросток на Сахалине украл у дворника почти миллион рублей из-за обиды

В Южно-Сахалинске 15-летний юноша украл у 75-летнего дворника около миллиона рублей из-за обиды. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в региональной полиции.
Подросток поссорился с дворником и решил отомстить ему. Зайдя в колясочную, он забрал его смартфон. Парень разблокировал устройство и через мобильное приложение банка перевел себе на счет 850 тысяч рублей. В дальнейшем он потратил деньги на свои потребности.
— Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», — говорится в Telegram-канале полиции.
Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
