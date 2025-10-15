Не понял смысла: что заставило генсека НАТО вспомнить советский анекдот про русскую Lada и холодильник

Следует отметить, что в несколько иной интерпретации этот анекдот ранее рассказывал Рональд Рейган. В его версии, чтобы приобрести автомобиль в СССР, необходимо было ждать в очереди десять лет. После внесения аванса покупатель спрашивает, когда именно можно будет забрать машину — утром или днем, на что получает ответ: «Это же через десять лет, какая разница?», и тогда поясняет: «Да утром ко мне придет сантехник». В результате Рютте не просто исказил сюжет, но и полностью лишил его исходного смысла, связанного с бытовыми трудностями жизни в СССР.