Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cлюсарь: Атака БПЛА ВСУ отражена в четырёх районах Ростовской области

ПВО РФ успешно отразили атаку вражеских дронов на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Система ПВО успешно отразила нападение беспилотников в четырех районах Ростовской области. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Уточняется, что средствами ПВО была пресечена атака ВСУ в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах области.

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Напомним, что накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении масштабной атаки с применением беспилотников, которую осуществили ВСУ. По его данным, расчетами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 украинских дронов в небе над регионом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше