Cлюсарь: Атака БПЛА ВСУ отражена в четырёх районах Ростовской области

Система ПВО успешно отразила нападение беспилотников в четырех районах Ростовской области. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
Уточняется, что средствами ПВО была пресечена атака ВСУ в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах области.
«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.
Напомним, что накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении масштабной атаки с применением беспилотников, которую осуществили ВСУ. По его данным, расчетами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 украинских дронов в небе над регионом.