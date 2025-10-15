Устроила погоню с перестрелкой: пока водитель разбирался с полицией, его спутница угнала машину и попала в несколько аварий

Прибывшие госавтоинспекторы остановили автомобиль и заметили, что за рулем сидит пьяный мужчина. Его сразу же повезли на медицинское освидетельствование. Но пока полицейские разбирались с водителем, его спутница, сидевшая на пассажирском сидении, неожиданно перебралась на место водителя и рванула с места!
Началась опасная погоня по улицам города. Женщина игнорировала все требования полиции остановиться, увеличила скорость и продолжала нарушать правила. Она успела врезаться в припаркованную «Lada Largus», а затем продолжила движение.
— Тогда полицейские были вынуждены применить табельное оружие — они сделали несколько выстрелов в воздух и по колесам автомобиля. В итоге женщина потеряла контроль над машиной, съехала с дороги и врезалась сначала в ограждение, потом в гараж и автомобиль УАЗ, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, 32-летняя женщина не только была пьяной, но и вообще не имела водительских прав. Теперь на нее составлено целых пять административных протоколов за различные нарушения. Мужчину-водителя, который, кстати, во время погони сидел в полицейской машине, тоже ждет ответственность — за управление автомобилем в пьяном виде и без документов.
