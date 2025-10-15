Устроила погоню с перестрелкой: пока водитель разбирался с полицией, его спутница угнала машину и попала в несколько аварий

Как выяснилось, 32-летняя женщина не только была пьяной, но и вообще не имела водительских прав. Теперь на нее составлено целых пять административных протоколов за различные нарушения. Мужчину-водителя, который, кстати, во время погони сидел в полицейской машине, тоже ждет ответственность — за управление автомобилем в пьяном виде и без документов.