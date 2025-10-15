Ричмонд
Две комсомольчанки осуждены за незаконную легализацию мигрантов из Киргизии

В Комсомольске-на-Амуре две местных жительницы выслушали приговор по делу о незаконной миграции.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Перед судом предстали горожанки, признанные виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. По данным следствия, одна из них искала выходцев из Кыргызстана, у которых истек срок легального нахождения в стране, и за вознаграждение обещала «продлить» им документы.

Женщины оформляли фиктивные сведения о трудоустройстве мигрантов и направляли бумаги в миграционные органы. С января 2018 по ноябрь 2023 года они незаконно продлили сроки пребывания как минимум шести иностранцам.

Суд приговорил обвиняемых к условным срокам от пяти до семи лет с испытательным сроком на три года. Деньги, полученные в результате преступлений, обращены в доход государства.