Петербургский рейс ушел на запасной аэродром из-за ЧП с грузовым самолетом в Якутске

Вчера около 17:30 мск (23:30 по местному времени) в Якутске после посадки у грузового самолета Ил-96−400Т авиакомпании Sky Gates разрушились несколько авиашин левой основной опоры шасси. Произошло это на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе. Самолет перевозил груз из подмосковного Жуковского. На борту, по предварительным данным, были девять человек, никто не пострадал. Аэропорт закрывали, чтобы отбуксировать воздушное судно.