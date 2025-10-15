Ричмонд
Петербургский рейс ушел на запасной аэродром из-за ЧП с грузовым самолетом в Якутске

Аэропорт Якутска был закрыт в течение примерно восьми часов из-за «авиационного события» с грузовым самолетом Ил-96. Открыли его 15 октября в 01:25 мск (7:25 по местному времени), сообщает представитель Росавиации.

Вчера около 17:30 мск (23:30 по местному времени) в Якутске после посадки у грузового самолета Ил-96−400Т авиакомпании Sky Gates разрушились несколько авиашин левой основной опоры шасси. Произошло это на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе. Самолет перевозил груз из подмосковного Жуковского. На борту, по предварительным данным, были девять человек, никто не пострадал. Аэропорт закрывали, чтобы отбуксировать воздушное судно.

За время закрытия на запасные аэродромы ушли два рейса авиакомпании «Якутия»: из Иркутска и Санкт-Петербурга. Они прибыли в аэропорты Хабаровска и Нерюнгри соответственно.