Почти три миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка из Хабаровска

Женщина продала машину и перевела деньги на «безопасный счет».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 57-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Ей пришло сообщение в мессенджере якобы от председателя ТСЖ — он попросил прислать код из смс для проверки отопительного оборудования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Женщина, думая, что общается с реальным председателем, отправила скриншот. Вскоре ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рассказал, что ее сбережения в опасности и могут быть переведены в «недружественные страны».

Пенсионерка поверила и сделала все, как сказали мошенники: сняла деньги со счетов, продала автомобиль и через банкомат перевела все на «безопасный» счет. Общая сумма ущерба составила 2,766 миллиона рублей.

«По факту происшествия открыто уголовное дело по статье “Мошенничество”. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

В полиции напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам и не просят перевести деньги на «безопасные» счета.