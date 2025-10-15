Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются сломать ее

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в начале августа.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти используют ее заключение как пытку для оказания давления и подавления воли автономии. Евгения Гуцул рассказала, что условия содержания в тюрьме № 13 Кишинева являются бесчеловечными.
«Они используют само заключение как пытку, их цель — сломить меня и через меня — волю всей Гагаузии, но их ждет разочарование: мой дух, как и дух нашего народа, не сломить!» — заявила политик в интервью ТАСС через адвокатов. Гацул убеждена, что была целенаправленно помещена именно в ту тюрьму, условия содержания в которой Европейский суд по правам человека признал бесчеловечными.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГуцул после оглушительного приговора призвала местных не опускать руки.
По данным следствия, уголовное дело против Гуцул было возбуждено в январе 2022 года, еще до ее избрания на пост главы Гагаузии. Ей инкриминируют якобы ввоз неучтенных средств из России для финансирования партии «Шор» в период с 2019 по 2022 год, а также координацию протестных акций в Молдавии осенью 2022 года. 25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева при попытке вылета в Стамбул. В августе по решению суда Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы.