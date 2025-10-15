Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются сломать ее

По данным следствия, уголовное дело против Гуцул было возбуждено в январе 2022 года, еще до ее избрания на пост главы Гагаузии. Ей инкриминируют якобы ввоз неучтенных средств из России для финансирования партии «Шор» в период с 2019 по 2022 год, а также координацию протестных акций в Молдавии осенью 2022 года. 25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева при попытке вылета в Стамбул. В августе по решению суда Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы.