Октябрьский снег спровоцировал ЧС в двух районах Омской области

«С 14 октября 2025 года в связи с опасным агрометеорологическим природным явлением “очень сильный снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее” на территории Оконешниковского МР введен режим чрезвычайной ситуации», — в частности, приводится в официальной публикации.