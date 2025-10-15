Октябрьский снег спровоцировал ЧС в двух районах Омской области

По данным регионального ГУ МЧС, обнародованным в среду, 15 октября 2025 года, в двух районах Омской области, Оконешниковском и Саргатском, накануне введен режим ЧС. По официальным сведениям, обоснованием выступает снегопад, однако применяемые формулировки разнятся.
«С 14 октября 2025 года в связи с опасным агрометеорологическим природным явлением “очень сильный снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее” на территории Оконешниковского МР введен режим чрезвычайной ситуации», — в частности, приводится в официальной публикации.
В соответствующем постановлении Администрации Саргатского района режим ЧС обоснован «ранним появлением снежного покрова», а также перепадом дневных температур.
Напомним, первый снег в Омской области зафиксирован 3 октября 2025 года, однако на большей части региона, включая областной центр, он выпал в минувшую пятницу, 10 октября, причем речь шла о месячной норме осадков за сутки.
Стоит отметить, что синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют отсутствие каких-либо осадков на ближайшие три дня.