Жители села в Башкирии боятся выходить из домов из-за медведей

Жители села в Ишимбайском районе боятся выходить из домов из-за медведей. С начала октября у села Петровское появились хищники, что особенно опасно для детей, которые ходят в школу пешком через лесные участки.
Местные жители пожаловались на медведей на официальной странице главы РБ Радия Хабирова в соцсетях, напомнив случай нападения на жительницу села два года назад.
«К нам в село начали выходить медведи. 2 года назад уже был случай, медведица поранила женщину, обошлось без жертв. А сейчас с сентября 3 раза видели медведя возле села. Очень страшно, дети ходят в школу пешком. Примите, пожалуйста, меры, чтобы уменьшить их популяцию», — написала жительница Петровского.
Администрация Ишимбайского района отреагировала на сообщение, заявив, что обращение принято в работу. При этом днем ранее на подобный призыв муниципалитет также заявлял, что занялся вопросом.
Напомним, в этом году в Башкирии было зафиксировано два случая нападения медведей на человека. Инциденты произошли в Белорецком и Абзелиловском районах.
Ранее мы писали, что в этом году в Башкирии отмечается большое количество встреч людей с диким зверем. Это связано как с сезонными миграциями подросших особей, так и с значительным ростом популяции медведей в лесах Башкирии: с 858 особей в 2010 году до 2694 в текущем году. За год популяция бурых медведей выросла на сотню животных, что увеличило количество конфликтов между медведями и людьми. Так, медвежьи семьи стали настоящей проблемой для жителей Межгорья этим летом — медвежата нападали на огороды, бродили по дворам многоквартирных домов.