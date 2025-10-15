Жители села в Башкирии боятся выходить из домов из-за медведей

Ранее мы писали, что в этом году в Башкирии отмечается большое количество встреч людей с диким зверем. Это связано как с сезонными миграциями подросших особей, так и с значительным ростом популяции медведей в лесах Башкирии: с 858 особей в 2010 году до 2694 в текущем году. За год популяция бурых медведей выросла на сотню животных, что увеличило количество конфликтов между медведями и людьми. Так, медвежьи семьи стали настоящей проблемой для жителей Межгорья этим летом — медвежата нападали на огороды, бродили по дворам многоквартирных домов.