В Андижанской области группа мужчин шантажировала предпринимателя интимным видео

Как сообщили в областном УВД, 24 сентября 43-летний мужчина вместе со своими сообщниками обманом пригласил жителя Балыкчинского района в дом, расположенный в городе Андижане. Там злоумышленники силой заставили мужчину раздеться и сняли его на видео в обнажённом виде, а затем начали вымогать у него 500 долларов.
Преступники угрожали, что в случае отказа опубликуют компрометирующие кадры в интернете, сопроводив их ложными обвинениями в занятии проституцией или принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Таким образом они рассчитывали запугать жертву и заставить её заплатить.
Однако мужчина обратился в органы внутренних дел. В ходе расследования главный подозреваемый попытался «договориться» с правоохранителями: он предложил первому заместителю начальника отдела внутренних дел Балыкчинского района взятку в размере 300 долларов, чтобы тот «замял» дело, не направлял материалы в следственные органы и не привлекал его и сообщников к ответственности.
Но попытка подкупа провалилась. Заместитель начальника сообщил о случившемся своему руководству, отметив, что, несмотря на предупреждения о незаконности действий, подозреваемый продолжал настойчиво предлагать взятку.
26 сентября сотрудники внутренних дел провели оперативное мероприятие. Мужчина был задержан в административном здании районного ОВД в момент передачи денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса Узбекистана («Дача взятки»). Ведётся следствие. Теперь задержанному придется ответить сразу за два преступления.