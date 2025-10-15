Мужчина с ножом пытался через окно забраться в чужую квартиру в Актау (видео)

Видео опубликовали в Instagram-аккаунте 911.aktau. В публикации говорится, что инцидент произошел в доме № 22 в 8 микрорайоне. Неизвестный, по словам очевидцев, лез в окно с ножом. На кадрах видно, что все происходило в темное время суток, а держаться мужчине помогали установленные внешние блоки кондиционера.
«Хорошо, что собаки залаяли, что хотел неизвестно. Просим полицию принять меры. Забрался на 3 этаж, в этом доме не живет», — уточняется под видео.
В Департаменте полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение тишины.
Согласно ст. 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге).
Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!