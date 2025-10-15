Известная артистка случайно застрелила возлюбленного и отделалась месяцем тюрьмы

Встреча с Уильямсом стала решающей в её жизни: в 1961 году, в возрасте 19 лет Клодин стала его супругой, обретя не только статус жены звезды, но и билет в американский шоу-бизнес. В Лос-Анджелесе Лонже приступила к покорению нового для себя мира — сначала на телевидении, а с 1963 года в The Andy Williams Show, где её утонченность и французский акцент буквально покорили зрителей. Шаг за шагом Клодин пробилась и в музыкальной индустрии — после подписания контракта с A&M Records в 1967 году появилась её пластинка «Claudine», наполненная софт-поп-кавер-версиями популярных песен, исполненных с фирменной легкостью и обаянием.