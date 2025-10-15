В четырех муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, отметив, что инцидент обошёлся без пострадавших.
По его словам, в ночь на среду системы ПВО успешно уничтожили и перехватили вражеские беспилотные летательные аппараты над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами. Все цели были нейтрализованы в воздухе.
Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, объекты инфраструктуры не пострадали, угрозы для населения нет.
Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов на территории двух муниципалитетов Воронежской области.