В четырех муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, отметив, что инцидент обошёлся без пострадавших.

По его словам, в ночь на среду системы ПВО успешно уничтожили и перехватили вражеские беспилотные летательные аппараты над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами. Все цели были нейтрализованы в воздухе.

Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, объекты инфраструктуры не пострадали, угрозы для населения нет.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов на территории двух муниципалитетов Воронежской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше